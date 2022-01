Dying Light 2-Roadmap: Alle Infos zu DLCs, Events und Gratisinhalten

Dying Light 2 erscheint in der kommenden Woche und Entwickler Techland verspricht nach eigenen Angaben ein Abenteuer, das bis zu 500 Stunden Spielzeit bieten kann. Ob die Zombie-Action wirklich so lange bei Laune hält, muss sich noch herausstellen, aber auch nach dem Release will das Studio viele Inhalte nachlegen, die lange fesseln sollen, wie eine neue Roadmap jetzt zeigt.

Wir werden diesen Artikel bei neuen Ankündigungen zur Roadmap für euch aktualisieren.

Das ist der aktuelle Trailer zu Dying Light 2:

Dying Light 2: Das ist die Roadmap für Inhalte nach Launch

Wie bei so vielen anderen Spielen ist der Release auch bei Dying Light 2 erst der Anfang. Deshalb hat Techland die folgende Roadmap vorgestellt:

Somit zeigt das Studio worauf ihr euch in der ersten Jahreshälfte freuen dürft:

Februar (kurz nach Release): kostenloser DLC basierend auf den Fraktionen

(kurz nach Release): kostenloser DLC basierend auf den Fraktionen März : Challenge-Set 1

: Challenge-Set 1 April (startet im April, läuft länger): Event-Serie namens "Mutated Infected"

(startet im April, läuft länger): Event-Serie namens "Mutated Infected" Mai : Challenge-Set 2

: Challenge-Set 2 Juni: erster kostenpflichtige Story-DLC

Viele Infos zu den bisherigen neuen Inhalten gibt es bislang noch nicht. Wenn ihr die Ultimate Edition kauft, dann bekommt ihr den ersten Story-DLC kostenlos dazu. Ansonsten verspricht Techland in den ersten Monaten auch weiterhin Patches, Bug-Fixes und weitere Verbesserungen für das Hauptspiel.

Ein Plan für fünf Jahre Dying Light 2

Wie das Studio bereits vorher bekannt gab, wird Dying Light 2 über fünf Jahre lang Support erhalten. Mit der Roadmap wurde jetzt etwas mehr bekannt, was das für Inhalte sein könnten, die ihr in den nächsten Jahren erwarten könnt — noch ohne konkrete Release-Daten.

zweiter Story-DLC

neue Waffen

neue Gegner

neue Stories

neue Events

neue kostenlose und kostenpflichtige DLCs

Wie steht es um den Koop?

Was Techland derzeit nicht in der Roadmap erwähnt, ist der Koop-Modus. Dieser wird auch zum Release zur Verfügung stehen. Allerdings gibt es ein Problem mit der deutschen Version. Habt ihr die geschnittene Fassung, dann könnt ihr den Koop auch nur mit denjenigen spielen, die ebenfalls in der geschnittenen Fassung nutzen. Alles weitere zum Koop und wie dieser funktioniert, lest ihr hier:

22 4 Mehr zum Thema Dying Light 2: So funktionieren Koop-Modus und Crossplay

Nach etlichen Verschiebungen biegt Dying Light 2 nun auf die Zielgerade und startet am 04. Februar 2022 auf der PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Eine Cloud-Version für die Nintendo Switch wurde kurz vor Release doch noch einmal verschoben und soll jetzt bis zu sechs Monate später erscheinen.

Wie gefallen euch die Inhalte der Dying Light 2-Roadmap?