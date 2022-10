Dying Light 2 - Trailer zum All Hallows’ Eve Event lehrt euch das Fürchten

In Dying Light 2 findet gerade ein Halloween Event statt, an dem ihr noch bis zum 4. November 2022 teilnehmen könnt.

Während des "All Hallows’ Eve" droppen Infizierte unter anderem Süßigkeiten, die ihr beim Agenten "Baka The Unfortunate" wiederum gegen Tränke der besonderen Art eintauscht. Mithilfe der Tränke könnt ihr dann unter anderem besonders hoch springen. Außerdem könnt ihr an speziellen täglichen und wöchentlichen Kopfgeld-Aufträgen teilnehmen. Mit den verdienten Ranking-Punkten ersteht ihr dann besondere Halloween-Masken. Das Event dürfte sich also lohnen.