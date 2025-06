Dying Light: The Beast-Trailer enthüllt Gameplay zum neuen Spiel und das Releasedatum

Der neue Dying-Light-Ableger The Beast hat ein Releasedatum: Wie das Entwicklerstudio Techland beim diesjährigen Summer Game Fest - dem Nachfolger der mittlerweile eingestellten E3 - mitteilte, soll der Survival-Horror-Shooter am 22. August 2025 für den PC, PlayStation 5 und die Xbox Series-Konsolen erscheinen.

In The Beast schlüpfen Spieler erneut in die Haut des bereits aus Teil 1 bekannten Agenten Kyle Crane. An diesem wurden in der Zwischenzeit grausame Experimente durchgeführt; Crane verfügt daher über Mutanten-Kräfte, die ihn zum namensgebenden Biest werden lassen. Da diese Behandlung nicht freiwillig geschehen ist, hat Crane es sich zur Aufgabe gemacht, die Verantwortlichen für sein Schicksal zur Rechenschaft zu ziehen.

Dying Light: The Beast ist zum Preis von rund 60 Euro erhältlich. Für Vorbesteller gibt es das Hero of Harran-Bundle mit einem Kampfmesser und einem zusätzlichen Outfit als Bonusinhalt. Während der gamescom 2024 hatten wir bereits Gelegenheit, eine frühe Version des Spiels bei den Entwicklern in Augenschein zu nehmen. Unseren Ersteindruck lest ihr in der Preview von Kollege Jesko Buchs.