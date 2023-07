EA Sports FC 24 enthüllt die ersten Szenen und heizt den Gameplay-Reveal weiter an

Mit EA Sports FC 24 erscheint zum ersten Mal ein FIFA ohne FIFA-Lizenz. Nach einigen Leaks zum Spiel, gibt's jetzt den ersten Trailer zu EA Sports FC 24.

Noch gibt es kein Gameplay zu sehen, aber dafür zeigt EA wie die ganzen aktuellen Spieler*innen auf die Ultimate Team Icons treffen. So sehen wir zum Beispiel David Beckham in einer der Kabinen. Zudem spricht der Schauspieler Daniel Kaluuya darüber, was Fußball bedeuten kann.