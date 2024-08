EA Sports FC 25: Hier sind die Neuerungen im Karrieremodus im Überblick

EA hat ein neues Deep Dive-Video zu EA Sports FC 25 veröffentlicht. Diesmal dreht sich alles um den Karrieremodus und die Neuerungen, die dabei sind. So gibt es mit den Live Start Points einen neuen Karrieremodus, der Teams und ihre Werte, Verletzungen, etc. aus 11 Ligen wöchentlich updated, um die aktuelle Saison abzubilden. Ihr könnt dabei zu jedem Zeitpunkt in die laufende Season einsteigen und ein Team übernehmen.

Außerdem neu: Ihr könnt die Manager-Karriere jetzt auch in fünf Ligen im Frauenfußball spielen. Daneben wird es Tactical Presets geben, eine Überarbeitung von Entwicklungsplänen, dem Moralsystem und mehr. Und nicht zuletzt könnt ihr ab jetzt im Karrieremodus auch erstmals Icons spielen.

EA Sports FC 25 wird am 27. September 2024 erscheinen, wer die Ultimate Edition kauft, bekommt 7 Tage Vorabzugang.