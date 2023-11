Ein Action-Racer mit düsterer Anime-Story? Resistor ist eins der außergewöhnlichsten Rennspiele 2023

Resistor ist ein spannender Mix aus storygetriebenem RPG-Adventure und actionreichem Rennspiel, das demnächst für PlayStation- und Xbox-Konsoen, Nintendo Switch und PC erscheinen soll. Entwickelt wird der Singleplayer-Titel von No Way Home, einen Releasetermin gibt es bisher allerdings nicht.

Das Spiel ist in einer dystopischen Zukunft angesiedelt, in der einmal im Jahr ein großes und gefährliches Rennturnier zur Unterhaltung der Massen veranstaltet wird. Für die teilnehmenden Fahrer*innen steht dabei einiges auf dem Spiel. Sie begeben sich in Lebensgefahr in der Hoffnung, ein Ticket in ein besseres Leben zu gewinnen.

Ihr spielt Aster, einen jungen Racer, der beim Turnier antritt, um seiner kranken Mutter die dringend benötigte Behandlung zu ermöglichen. Zwischen den Rennen trefft ihr auch auf andere Racer und lernt deren Motivationen kennen. Auf der Strecke kann es dann allerdings nur einen Sieger geben.