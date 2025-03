Ein legendärer Shooter ist zurück und wird wohl eines der grafisch besten Spiele des Jahres

Painkiller gehört zu den kultigsten Arcade-Shootern aller Zeiten. Und jetzt gibt es nach 13 Jahren einen Reboot! Das Team hinter Warhammer 40.000K: Space Marine 2 legt die Schlachtplatte neu auf und serviert euch zighunderte Gegner auf dem Bildschirm. Schon das Original warf euch Horden von Feinden entgegen, die Neuauflage knüpft also genau daran an.



Was kann das neue Painkiller? Mit bis zu zwei Mitspieler*innen könnt ihr auf PS5, Xbox Series X|S und PC loslegen und euch durch schick modellierte und mit tausenden Effekten vollgestopfte Level kämpfen. Die Unreal Engine 5 zeigt hier wirklich, was sie kann, die Lichtstimmungen und Partikeleffekte sind absolut grandios!

Mit dabei ist auch wieder die aus den Vorgängern bekannte Pflock-Kanone, aber auch davon abgesehen mangelt es dem Arsenal nicht. Im Herbst 2025 soll der Brachial-Shooter dann fertig werden und euch in eine Fantasy-Welt verfrachten. Ganz so düster wie im Original wird es also nicht, aber wohl auch nicht viel weniger heftig.