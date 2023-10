Spirit of the North ist ein hübsches Abenteuerspiel, das ursprünglich 2019 auf der PS4 erschienen ist und danach auch auf Xbox, Switch und PC kam. In dem Adventure spielt ihr einen Fuchs und reist durch eine magische, von Island inspirierte Landschaft.

Jetzt wurde ein Nachfolger für PS5, Xbox Series X/S und PC angekündigt, der auf die Unreal Engine 5 setzt und dementsprechend noch eine ganze Ecke hübscher aussieht. Einen Releasetermin gibt es noch nicht. Neben dem Fuchs wird dieses Mal auch ein Rabe spielbar sein.