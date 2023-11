Eines der besten Rollenspiele der letzten 10 Jahre hat jetzt ein spannendes Spin-Off bekommen

Persona 5 Tactica ist nach Strikers das zweite Spin-Off des extrem erfolgreichen Rollenspiels. Der Titel ist am 17. November für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erschienen. Er landet außerdem direkt zum Launch im Xbox Game Pass.

Tactica bringt erneut einen eigenen Grafikstil mit und erzählt eine neue Geschichte rund um Joker, Ann, Morgana und Co. Die Kämpfe laufen allerdings ähnlich wie in Xcom oder Mario + Rabbids in rundentaktischen Gefechten ab. Ihr steuert also jeden Charakter einzeln nacheinander und müsst Angriffe und Bewegungen aufeinander abstimmen.