Eines der emotionalsten Adventures könnt ihr jetzt im aufpolierten Remake nachholen

Knapp zehn Jahre nach dem Release des Originals kehrt Brothers: A Tale of Two Sons jetzt als technisch überarbeitetes Remake zurück.

Im Spiel steuert ihr die Brüder Naia und Naiee, die sich auf ein emotionales Abenteuer begeben, um ihren im Sterben liegenden Vater zu retten. Die Geschichte könnt ihr dabei entweder alleine oder im Koop zu zweit erleben. Dank der Unreal Engine 5 sieht die Neuauflage sehr schick aus.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake ist am 28. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen.