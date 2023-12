Einfach nur cute! In Echoes of Plum Grove trifft Stardew Valley auf Paper Mario

Während der PC Gaming Show wurde gestern die Bauernhofsimulation Echoes of Plum Grove gezeigt, die mit ihrer Bastelbogen-Optik stark an die Paper Mario-Reihe von Nintendo erinnert. Das Spiel soll 2024 für PC erscheinen, nachdem es zuvor via Kickstarter finanziert wurde. Über künftige Konsolenversionen ist derweil noch nichts bekannt.