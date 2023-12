Gift, Steuern und Beleidigungen: Diese Farm Sim sieht niedlich aus, bringt aber das Schlimmste in euch hervor

Vom super niedlichen historischen Look dieser Farm Sim solltet ihr euch nicht täuschen lassen.

In Farm Sims kümmern wir uns meist nicht nur um unseren Bauernhof, sondern lernen auch die Nachbarn kennen. Das bedeutet in der Regel, dass wir nett mit ihnen plaudern und ihnen Geschenke machen. Meist ist das Fieseste, das wir ihnen antun können, ihnen etwas zu anzudrehen, das sie absolut hassen.

Echoes of the Plum Grove gibt uns dagegen die Möglichkeit, unsere dunkle Seite so richtig auszuleben. In dieser Sim können wir die Dorfbewohner täglich beleidigen oder sie sogar mit vergifteten Küchlein hinterrücks aus dem Weg räumen. Dabei sieht das Spiel unverschämt süß aus. Davon könnt ihr euch hier selbst überzeugen:

0:29 Diese Stardew Valley-Alternative sieht zwar süß aus, lässt euch aber eure Nachbarn abmurksen

Das erwartet euch in Echoes of the Plum Grove

Allein schon der Look ist spannend, denn er mischt den Paper Mario-Stil mit einem historisch angehauchten Setting, das ein wenig an die USA im 17. oder 18. Jahrhundert erinnert. Wir schlüpfen dabei in die Rolle einer Person, die neu einwandern will und nach einem Schiffsunglück im Städtchen Honeywood an Land gespült wird.

Farmen trifft auf Survival: Wir bekommen die Aufgabe, eine Farm aufzuräumen und zu bewirtschaften und können Samen anpflanzen, Ressourcen suchen, Tiere bei uns unterbringen, Angeln und so weiter. Statt die klassische Ausdauer-Leiste im Blick zu halten, müssen wir aber regelmäßig essen und schlafen – also wie in klassischen Survival-Spielen.

Das Interessanteste an Echoes of the Plum Grove ist aber, dass wir nicht die nette neue Nachbarin oder den netten neuen Nachbar geben müssen, der sich um jedes Problemchen kümmert. Stattdessen erlaubt uns eine der Standard-Gesprächsoptionen, jeden Dorfbewohner zu beleidigen.

Entwicklerstudio Unwound Games verrät dazu: "zu Freundschaften gibt es auch Alternativen". Wir können nämlich nicht nur fiese Gift-Küchlein verschenken, sondern unsere Tiere zur Schlachtbank führen. Daneben werden wir ermahnt, jede Woche unsere Steuern zu zahlen.

Falls wir dem nicht nachkommen, wird uns Land abgezwackt. Was wir in Honeywood anstellen, ob wir uns Freunde oder Feinde machen, soll auch tatsächliche schwerwiegende Konsequenzen für den Spielverlauf haben.

Das Spiel wurde über eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne finanziert und soll 2024 auf Steam erscheinen. Dort könnt ihr es auch aktuell in einer kostenlosen, aber sehr kurzen Demo ausprobieren. Das Stretch-Goal für einen Switch-Port wurde hingegen nicht erreicht.

Fazit der Redaktion Samara Summer

@auch_im_winter Das Konzept von Echoes of the Plum Grove reizt mich total: So gerne ich Cozy Games spiele, in denen alles harmonisch ist, so gerne mag ich es auch, mich an Chaos und bösen Spieldurchläufen zu versuchen. Und manche Farm Sim-Bewohner haben mich so genervt, dass ich sie wirklich liebend gerne am laufenden Band beleidigt hätte. Die Demo hat mir Lust auf mehr gemacht, da diese aber nur wenige In Game-Tage umfasst, konnte ich mir noch keinen umfänglichen Eindruck verschaffen. Etwas schade finde ich, dass ich gar nicht erfahren, welche Beleidigungen wir den Bewohnern an den Kopf werfen, sondern nur deren Erwiderungen. Die Schmollgesichter, mit denen sie danach durch die Gegend laufen, sind aber super witzig. Zudem gefällt es mir, dass es extrem viele Interaktionsmöglichkeiten gibt und ich nicht nur alle beleidigen, sondern auch mit ihnen handeln kann. Den Stil finde ich ebenfalls richtig schick, die Performance war zumindest auf Steam Deck allerdings noch nicht ganz optimal. Ich hoffe, dass das Spiel bis zum Release nächstes Jahr noch ein wenig optimiert wird, denn der Titel ist einfach perfekt für das Handheld.

Was haltet ihr von diesem Konzept? Werdet ihr mal in die Demo reinschauen oder euch das Spiel vormerken?