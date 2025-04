Eins der besten Open World-Rollenspiele der letzten Jahre bekommt die nächste große Erweiterung

Das Rollenspiel Wartales bekommt schon nächste Woche, am 29. April 2025 eine neue Erweiterung spendiert. The Beast Hunt bringt dabei unter anderem eine neue Region, in der wir auf die Jagd nach gefährlichen Monstern gehen können. Damit das gut klappt, kommt auch ein neuer Beruf, der Huntsman ins Spiel.

Die Erweiterung scheint zeitlgleich für PC und Xbox und wird 12,99 Euro kosten. Zum Release gibt es auf beiden Plattformen einen 10% Rabatt. Wenn ihr Wartales noch nicht kennt, verraten wir euch im Talk, was das Spiel so unfassbar gut macht.