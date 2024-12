Elden Ring Nightreign angespielt - Wir haben das neue Spiel schon ausprobiert!

Mit Elden Ring Nightreign führt uns FromSoftware in einer Parallelwelt zurück zur Tafelrundfeste. Allein oder mit bis zu zwei weiteren Spieler*innen müssen wir hier drei Tage und drei Nächte überleben und uns am Ende einem besonders schweren Boss stellen. Doch auch davor gibt es schon Bosse und andere Herausforderungen, denn die Spielwelt wird in jeder Nacht kleiner und verändert sich.

Wir haben Elden Ring Nightreign beim Entwickler in Japan bereits einige Stunden lang gespielt und im Video erfahrt ihr unser erstes Fazit zum Koop-Ableger, der 2025 für PC, PlayStation und Xbox rauskommen soll.