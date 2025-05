Elden Ring Nightreign im Test: Regen mit Aussicht auf Besserung

Mit dem Elden-Ring-Spin-off Nightreign schlägt Entwicklerstudio FromSoftware einen für den japanischen Entwickler eher ungewöhnlichen Weg ein. Statt eines riesigen Singleplayer-Action-RPGs, das an jeder Ecke mit Geheimnissen lockt, erwartet uns hier ein Koop-Rogue-Lite, bei dem wir geradezu durch die überschaubare Spielwelt gehetzt werden.

Im Testvideo klären wir, was an dem wilden Kurswechsel jetzt schon Laune macht und wo From Software dringend noch nachbessern muss.