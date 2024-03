Mit Elden Ring: Shadow of the Erdtree erwartet uns am 21. Juni eine so gewaltige Erweiterung, dass wir fast schon von einem “Spiel im Spiel” sprechen können. Der DLC wird das umfangreichste Add-on, das Entwickler FromSoftware je herausgebracht hat und will außerdem einiges anders machen als das Hauptspiel. Zum Beispiel mit einer ganz eigenen Fortschrittsmechanik.

Der dreiminütige Ankündigungstrailer war bereits vollgestopft mit Details: neuen Fieslingen, Martial-Art-Moves, Schnellschuss-Armbrüsten, Wildschweinreitern, Stachelnilpferden … und sogar einer Prise Sekiro! Außerdem hat FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki im Interview mit Kollegin Petra auf GameStar.de noch mehr spannende Details ausgeplaudert. Damit ihr bei diesem Spektakel nicht den Überblick verliert, fassen wir alles Wichtige für euch zusammen.