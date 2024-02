Es gab fantastische Spiele zu Indiana Jones... und grandiose Reinfälle!

Indiana Jones und der Große Kreis bringt den berühmten Archäologen nach 15 Jahren Spielsendepause zurück! Dabei blickt der Schlapphutträger auf eine durchaus lange und umfangreiche Spielehistorie zurück.

Angefangen bei den ersten zaghaften Versuchen auf dem Atari, über den riesigen Hit Fate of Atlantis bis hin zum Reinfall Stab der Könige hat der gute Mann schon so einiges in seiner Gamingkarriere erlebt.

Weil Indy 2024 als Spieleheld zurückkehrt, ist der perfekte Zeitpunkt gekommen, um die größten Erfolge und Reinfälle von Indiana Jones noch einmal Revue passieren zu lassen.