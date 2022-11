Die Entwickler der Shadow Warrior-Spiele schicken uns in Evil West in den Kampf gegen Vampire. Im Auftrag einer geheimen Regierungsorganisation jagen wir hier Blutsauger und andere Monster kreuz und quer durch den Wilden Westen und greifen dabei auf ein stetig wachsendes Arsenal an Feuerwaffen und Spezialangriffen zurück.

Im Video erklärt Fritz, warum ihm Evil West so gut gefällt und warum er auch über einige Schwächen hinwegsehen kann. Ganz anders übrigens als GameStar-Tester Sascha Penzhorn, der Evil West im Testartikel deutlich kritischer sieht.