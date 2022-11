Evil West - Stimmungsvoller Trailer feiert den Release des Wild-West-Shooters

Evil West ist ein neuer Third-Person-Shooter von Flying Wild Hog, den Machern der Shadow Warrior-Serie. Das Spiel ist am 22. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen. Der Titel spielt in einem alternativen Wilden Westen, in dem Vampire, Dämonen und allerlei weitere Kreaturen ihr Unwesen treiben.

Das Spiel ist eine lineare Singleplayer-Erfahrung, kann bei Bedarf aber auch zu Zweit im Koop angegangen werden. Der neue Trailer stellt euch auf den Launch ein und zeigt eine Menge abgedrehten Baller-Spaß.