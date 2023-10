Exklusiv bei FYNG: Frisches Gameplay vom Alone in the Dark-Reboot

Am 16. Januar 2024 erscheint das Survival Horror-Adventure Alone in the Dark. Bis vor kurzem gab es aber neben einem spielbaren Prolog nur kleine Einblicke in das eigentliche Hauptspiel. Doch jetzt hat uns THQ Nordic jede Menge neue Gameplay-Szenen zur Verfügung gestellt, die wir euch im Rahmen dieser FYNG Premiere zeigen können.

FYNG, also Find Your Next Game, kennt ihr ja vielleicht schon als Live-Event von unserem Twitch-Kanal. Auch da haben wir euch manchmal schon exklusives Gameplay-Material aus kommenden Spielen gezeigt, aber weil’s die FYNG-Streams nur alle paar Monate gibt, schieben wir jetzt mal eine FYNG Premiere als Einzelvideo dazwischen. Also: Viel Spaß mit Alone in the Dark!