F1 2021 - Features-Trailer verrät, was euch erwartet

18.06.2021 12:10 Uhr

Bevor am 16. Juli die neue virtuelle Rennsaison in F1 2021 startet, haben Codemasters einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch die Features des Rennspiels für PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC vorstellt.

Wir konnten den neuen Ableger bereits anspielen. Unsere Eindrücke findet ihr in einer ausführlichen GamePro-Preview:

- F1 2021 in der Vorschau: Endlich kracht's auch im Heck