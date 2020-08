Fall Guys: Season 2 - Trailer gibt "Sneak Peak" auf neue Inhalte

27.08.2020 22:33 Uhr

Im Oktober startet Fall Guys: Ultimate Knockout in die nächste Season. Ein erster Trailer verrät aber schon jetzt, welche neuen Inhalte auf uns warten. Das große Motto lautet: Mittelalter und Fantasy. Sämtliche neue Kostüme sind an Drachen, Prinzessinnen oder Ritter angelehnt, während wir in neuen Minispielen auf Schlössern herumklettern und - ganz neu - auch Plattformen verschieben müssen, um einen Weg ins Ziel zu schaffen.

Fall Guys: Season 2 geht im Oktober 2020 auf PS4 und PC an den Start.