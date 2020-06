Fall Guys - Gameplay-Trailer zeigt das Party-Battle-Royale in Action

01.06.2020 08:00 Uhr

In Fall Guys: Ultimate Knockout treten 60 Spieler solange in Mini-Spielen gegeneinander an, bis nur noch ein Sieger übrig bleibt. Ganz in der Tradition von Takeshi's Castle setzt Fall Guys dabei auf Humor und Slapstick.

Fall Guys erscheint 2020 für PS4 und PC.