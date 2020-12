Fall Guys - Staffel 3 bringt neue winterliche Minispiele

11.12.2020 05:20 Uhr

Fall Guys startet am 15. Dezember in die 3. Season. Diese lässt das gesamte Spiel in einem Winterwunderland erstrahlen. Dazu passend gibt es auch wieder neue Minispiele, die mit neuartigen Hindernissen, wie Sprungfelder, Windmaschinen und mehr aufwarten. Mehr erfahrt ihr in unserer News.