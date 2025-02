Fantasy Life i: Die Zeitdiebin verschoben: Neuer Releasetermin für Switch + Co. im Trailer bestätigt

Ursprünglich sollte die Lebenssimulation Fantasy Life i: Die Zeitdiebin im April erscheinen. Entwickler Level-5 hat den Releasetermin nun aber etwas nach hinten verschoben, um mehr Zeit für Feinschliff zu haben. Die Veröffentlichung ist nun für den 21. Mai 2025 auf PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch geplant.

Was euch alles im Spiel erwartet, fasst der obige Trailer für euch zusammen. Ihr erkundet die Fantasywelt Reveria und baut eure eigene Stadt auf. Außerdem entscheidet euch mit eurer Spielfigur für 14 unterschiedliche Jobs, denen ihr nachgehen könnt und reist zwischen zwei Zeitebenen hin und her.

Besonders praktisch ist dafür die Ankündigung, dass Fantasy Life i: The Girl who steals Time sowohl Cross-Play, als auch Cross-Save unterstützt. Wenn ihr Online gemeinsam losziehen möchtet, spielt es also keine Rolle, auf welchen System eure Gruppe verteilt ist. Auch wenn ihr selbst die Plattform wechseln möchtet, könnt ihr eure bisherigen Spielstände einfach mitnehmen.