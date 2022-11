Far Cry 6 - Erster Trailer zum Lost Between Worlds-DLC zeigt die abgefahrene Rift-Welt

Mit Lost Between Worlds bringt Ubisoft einen weiteren DLC für den Shooter für den Open World-Shooter Far Cry 6. Darin verschlägt es euch in der Rolle von Dani Rojas in eine skurille Rift-Welt, in der diverse Aufgaben und Gegner erledigt werden müssen. Der Trailer gibt einen ersten Einblick in den DLC, der ab dem 6. Dezember erhältlich sein wird.