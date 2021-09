Far Cry 6 - Giancarlo Esposito hat eine Nachricht für uns

21.09.2021 14:44 Uhr

Der US-amerikanische Schauspieler Giancarlo Esposito (u.a. Breaking Bad) verkörpert in Far Cry 6 Antón Castillo. In diesem Trailer gibt er uns selbstsicher zu verstehen, dass der tyrannische Diktator von Yara es nicht leicht machen wird. Vielmehr verspottet er die Guerilla-Kämpfer mit ihren “Müllwaffen” und Hündchen.

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.