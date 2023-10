Fast fotorealistische Ameisen: In diesem Spiel sind die kleinen Krabbeltiere die Stars

Empire of the Ants ist ein neu angekündigtes Real-Time-Strategy-Game, das auf dem Sci-Fi-Roman "Die Ameisen" von Bernard Werber aus dem Jahr 1991 basiert. Ihr übernehmt darin die Kontrolle über eine einzelne Ameise, die als Auserwählte ihr Volk in eine gesicherte Zukunft führen soll.

Dabei erkundet ihr die Welt aus der Third-Person-Perspektive und befehligt eine Armee aus Ameisen, die über verschiedene Fähigkeiten verfügen. Dank der Unreal Engine 5 sehen die kleinen Krabbeltiere und die Umgebungen dabei täuschend echt aus, wie der Ankündigungstrailer beweist.

Neben den Jahreszeiten sind vor allem andere Insekten die größte Bedrohung für euch und euer Volk. Im Video ist etwa zu sehen, wie eine große Gruppe Ameisen gegen eine Gottesanbeterin kämpfen. Das Spiel soll 2024 für PS5 und PC erscheinen.