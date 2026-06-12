Fields of Mistria 1.0: Release-Termin der beliebten Farming-Sim bestätigt und ihr könnt euch auf ein großes Update freuen

Die Lebenssimulation Fields of Mistria ist schon eine Erfolgsgeschichte, bevor sie überhaupt erschienen ist. Vor etwa zwei Jahren startete das Cozy-Game in den Early Access und blickt heute auf 97 Prozent positive User-Bewertungen auf Steam zurück.

Am 5. August 2026 erscheint nun bald die 1.0 Version. Der Patch bringt natürlich auch eine Menge Neuerungen mit, auf die sich neue und eingesessene Fans freuen können (via Fields of Mistria).

Ein paar Highlights:

- Obergrenze für NPC-Herzen auf 10 erhöht

- ausgebaute Hochzeiten und Familien

- neue Dungeon-Quests

- neue Aufträge

- neue Fähigkeitsperks

- neue Möbel, Deko und kosmetische Items



Der ideale Zeitpunkt also, um einzusteigen oder mal wieder einen Blick auf den gemütlichen Anime-Bauernhof zu werfen!



Fields of Mistria gibt es aktuell nur für PC. Eine Konsolenversion ist nicht angekündigt. Laut dem Entwicklerteam liegt der Fokus erstmal auf dem 1.0-Patch. Womöglich gibt es danach genug Zeit, um neue Plattformen anzusteuern.