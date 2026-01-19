Läuft gerade Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an
Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an

41 Aufrufe

Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an

Linda Sprenger
19.01.2026 | 08:41 Uhr

Ubisofts Open World-Hit Far Cry 3 erhält endlich einen 60 fps-Patch. Am 21. Januar 2026 ist das Update für die PS5 und PS5 Pro verfügbar.
zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Far Cry 3
Amazon
Far Cry 3
ab 39,93 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an Video starten   1:01

vor einer Stunde

Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an
Wie Vaas entstand und was seine Zukunft bringt - Interview zum besten Far Cry-Schurken Video starten   12:48 PLUS

18.11.2021

Wie Vaas entstand und was seine Zukunft bringt - Interview zum besten Far Cry-Schurken
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.464 Videos

Zum Kanal
Far Cry 3

Far Cry 3

Genre: Shooter

Release: 29.11.2012 (PC, PS3, Xbox 360), 29.05.2003 (PS4), 29.05.2018 (Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren Video starten   1     4:51

vor 4 Tagen

Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren
Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6 Video starten   1   56:31

vor einem Tag

Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6
Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis Video starten   3     4   14:18

15.12.2025

Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis
Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an Video starten   1:01

vor einer Stunde

Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an
Forza Horizon 6 ist endlich kein Gerücht mehr - erster Teaser zum Open World-Rennspiel enthüllt Setting und Release-Jahr Video starten   3     1:01

25.09.2025

Forza Horizon 6 ist endlich kein Gerücht mehr - erster Teaser zum Open World-Rennspiel enthüllt Setting und Release-Jahr
Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim Video starten   4     10:34

13.11.2025

Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an Video starten   1:01

vor einer Stunde

Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an
Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6 Video starten   1   56:31

vor einem Tag

Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6
Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren Video starten   1     4:51

vor 4 Tagen

Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren
Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit Video starten   0:15

vor 4 Tagen

Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit
Hela: Das Koop-Adventure erklärt sein Shade-System im Trailer Video starten   1:58

vor 5 Tagen

Hela: Das Koop-Adventure erklärt sein Shade-System im Trailer
One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind Video starten   1:38

vor 5 Tagen

One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind
Sentenced to be a Hero - Trailer gibt Vorgeschmack auf die düstere Fantasy-Welt, in der niemand ein Held sein will Video starten   1:35

vor 5 Tagen

Sentenced to be a Hero - Trailer gibt Vorgeschmack auf die düstere Fantasy-Welt, in der niemand ein Held sein will
Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen Video starten   1     1:22

vor 6 Tagen

Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen
Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern Video starten   1   1:51

vor einer Woche

Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern
Strategie-Fans aufgepasst: Diese Spiele werden euch 2026 den Schlaf rauben! Video starten   20:40

vor einer Woche

Strategie-Fans aufgepasst: Diese Spiele werden euch 2026 den Schlaf rauben!
2026: Das Schicksalsjahr für Gaming-Handhelds Video starten   41:38

vor einer Woche

2026: Das Schicksalsjahr für Gaming-Handhelds
Remakes + Remaster 2026. Diese Spiele-Klassiker kehren dieses Jahr zurück Video starten   5     1   15:13

vor einer Woche

Remakes & Remaster 2026. Diese Spiele-Klassiker kehren dieses Jahr zurück
mehr anzeigen