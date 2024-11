Fields of Mistria hat das erste große Update bekommen und feiert den Release mit neuem Trailer

Für Faming Sim-Fans gehört Fields of Mistria zu den besten Vertretern des Genres, obwohl das Spiel noch im Early Access steckt. Jetzt gab es das erste große Update mit vielen neuen Inhalten. Dazu gehören Reittiere, ausgebaute Romanzen, mehr Quests und vieles mehr. Mehr Infos zum Update findet ihr hier.

Fields of Mistria mischt Elemente aus Stardew Valley und Co. mit einer schicken Retro-Anime-Grafik, die zum Beispiel an Sailor Moon erinnert. Das kommt bisher auch richtig gut an. Bei Steam gibt es seit Early Access-Start im August bereits über 10.000 äußerst Positive User-Reviews.