Fields of Mistria: Großes Update 0.12.0 ist jetzt da, hat Reittiere, neues Festival und bessere Romanzen im Gepäck

Fields of Mistria bekommt heute das erste große Update.

Fields of Mistria hat jetzt das erste große Update endlich spendiert bekommen, nachdem die Fans dem ersehnten Patch den ganzen Tag lang entgegenfieberten. Die Farming Sim wird mit Version 0.12.0 um einige coole Features erweitert. Wir fassen für euch zusammen, was sich jetzt ändert. Mit dabei sind Reittiere, neue Möglichkeit beim Daten von NPCs und höhere Level-Begrenzungen für Renown.

Das Entwicklerteam nennt folgende Highlights, die euch nach der Installation des neues Patches erwarten:

Romanzen: Herz-Limit von 4 auf 6 erhöht und neue 6-Herz-Events hinzugefügt. Dementsprechend gibt’s auch neue Dialoge.

Herz-Limit von 4 auf 6 erhöht und neue 6-Herz-Events hinzugefügt. Dementsprechend gibt’s auch neue Dialoge. Minen: Neues Monster “Mimic” hinzugefügt! Die gefräßige Truhe müsst ihr füttern, damit sie ihre Schätze freigibt. Außerdem gibt es neue seltene kosmetische Drops von Monstern.

Neues Monster “Mimic” hinzugefügt! Die gefräßige Truhe müsst ihr füttern, damit sie ihre Schätze freigibt. Außerdem gibt es neue seltene kosmetische Drops von Monstern. Neues Festival: Am 28. Sommer findet jetzt das Sternschnuppen-Festival statt, das ihr mit euren Dates und Freunden zusammen besuchen könnt.

Am 28. Sommer findet jetzt das Sternschnuppen-Festival statt, das ihr mit euren Dates und Freunden zusammen besuchen könnt. Reittiere: Es gibt Mounts, sobald ihr Haydens Scheune repariert habt!

Es gibt Mounts, sobald ihr Haydens Scheune repariert habt! Renown-Level: Das Renown-Cap wurde auf 70 erhöht, was neue Crown Requests und Belohnungen freischaltet. Außerdem gibt’s neue Sets für das Museum.

Das Renown-Cap wurde auf 70 erhöht, was neue Crown Requests und Belohnungen freischaltet. Außerdem gibt’s neue Sets für das Museum. Skill-Level: Die Levelgrenze wird von 30 auf 45 erhöht, außerdem gibt es neue Stufe-4-Perks!

Die Levelgrenze wird von 30 auf 45 erhöht, außerdem gibt es neue Stufe-4-Perks! Neue Deko: Außerdem gibt's jede Menge neue Einrichtungsgegenstände, neue Frisuren und zwei neue Upgrades für euer Haus, die je einen neuen Raum hinzufügen.

Die kompletten Patch Notes im englischen Original mit allen Änderungen und Bugfixes findet ihr auf der offiziellen Website des Entwicklerstudios (via NPC Studio).

Mit einem kleinen Clip hat das Entwicklerteam die neuen Mimic-Monster bereits vorab präsentiert. Falls ihr neben Farming Sims auch gerne Dark Souls spielt, sollten euch die gierigen Kisten bekannt vorkommen. Direkt in einem Happs aufgefressen werdet ihr in Fields of Mistria nicht, aber unvorsichtige Naturen werden trotzdem mit Schaden bestraft!

Was ist Fields of Mistria?

Die Farming Sim von NPC Studio startete im August 2024 auf Steam in den Early Access und wandelt auf den Pfaden von Stardew Valley und Co. Der reduzierte 2D-Look fällt vor allem durch die Charakter-Modelle auf, die an Sailor Moon und andere 90er-Jahre-Anime erinnern.

Was das Gameplay betrifft, kümmert ihr euch um eure Farm, betreibt Ackerbau und haltet Tiere. In der Welt stoßt ihr immer wieder auf magische Elemente wie Zauber. So könnt ihr beispielsweise Regen herbeirufen, der automatisch eure Felder bewässert.

Natürlich dürfen auch Beziehungen zu den verschiedenen NPCs nicht fehlen. Aktuell gibt es 12 Charaktere, mit denen ihr eine Romanze beginnen könnt. Da sich das Spiel noch im Early Access befindet, fehlen einige Features wie Hochzeiten noch. Allerdings erfreut sich Fields of Mistria trotzdem bereits großer Beliebtheit in der Community und steht aktuell mit über 10.000 Steam-Reviews bei 98 Prozenz positiv.