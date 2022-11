FIFA 23 - Neuer Trailer stellt alle Neuerungen des WM-Updates vor

FIFA 23 ist seit Ende September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Am 9. November wurden alle Versionen außer der Switch-Variante um das World Cup-Update erweitert. Die WM findet vom 20. November bis zum 18. Dezember in Katar statt.

Im neuen Video werden alle neuen Inhalte des Updates vorgestellt. Dazu gehören überarbeitete Cut-Scenes vor den Spielen, neue Turniermodi mit offiziellen Stadien, Bällen und dem Pokal sowie Kampagnen für den Online-Modus Ultimate Team. Alle Infos haben wir für euch in der Übersicht zusammengefasst.