Final Fantasy 16 - Neues Gratis-Update bringt Kostüme und Transmog für euer Schwert

Final Fantasy 16 wurde jetzt auf der PS5 gratis um neue Inhalte erweitert. Neben Kostümen für die Hauptfiguren könnt ihr ab sofort auch euer Schwert anpassen. Im Trailer werden frische Skins für Clive, Jill und Torgal gezeigt, es gibt aber auch noch mehr Optionen für weitere Charaktere.

Neu ist außerdem, dass ihr das Aussehen von Clives Schwert anpassen könnt. Ihr könnt dabei jedes Design wählen, das sich in eurem Inventar befindet. Dieses wird dann ausgerüstet, die Werte eures eigentlichen Schwerts bleiben dabei allerdings erhalten. So könnt ihr einfach das Schwert führen, das euch am besten gefällt.

Mit dem Zwiebelschwert wurde darüber hinaus eine komplett neue Waffe hinzugefügt, die Fans aus Final Fantasy 3 kennen dürften. Die Klinge hat dieselben Attribute wie die anderen herunterladbaren Waffen. Das Update liefert zu guter Letzt auch noch ein paar kleine Änderungen und Fixes.