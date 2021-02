Final Fantasy 7 Ever Crisis: Trailer zum Mobile-RPG, das alle FF7-Storys verbindet

26.02.2021 09:28 Uhr

Final Fantasy 7: Ever Crisis ist ein Mobile-Rollenspiel für iOS und Android.

Dabei handelt es sich im Grunde um eine aufpolierte Version des originalen Final Fantasy 7. Im Spiel wird die Geschichte rund um Final Fantasy 7 in aufeinanderfolgenden Kapiteln nacherzählt. Folgende Titel sind ebenfalls in der Geschichte involviert: Final Fantasy 7: Advent Children, Before Crisis: Final Fantasy 7, Crisis Core: Final Fantasy 7 sowie Dirge of Cerberus: Final Fantasy 7.