09.07.2021 00:30 Uhr

F.I.S.T: Forged in Shadow Torch hat endlich einen Release-Termin. Das Spiel mit dem Kampfhasen in der Hauptrolle erscheint am 07. September 2021 für PS4 und PS5. Mehr Gameplay zum Spiel von der State of Play könnt ihr euch im neuen Trailer anschauen.

Was wurde noch auf der State of Play gezeigt?

