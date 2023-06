Fort Solis: Der neue SciFi-Thriller mit Arthur Morgan-Stimme Roger Clark sieht richtig spannend aus

Fort Solis ist ein neuer SciFi-Thriller, der am 22. August für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Der Titel setzt dabei auf einen spannenden Aufbau. Die Geschichte, in der es um eine abgelegene Minenstation auf dem Mars geht, wird nämlich in vier einzelnen Episoden erzählt. Wie bei einer Serie könnt ihr die alle an einem Abend zocken oder jedes Kapitel einzeln anwählen.

Die Story steht klar im Fokus und mit Roger Clark (Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2) und Troy Baker (Joel aus The Last of Us) sind zwei bekannte Darsteller mit an Bord. Das Gameplay bietet das Erkunden der Station und actionreiche Set-Pieces.