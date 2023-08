Fort Solis: Filmreifer Sci-Fi-Horror mit Unreal Engine 5-Grafik gruselt euch noch diesen Monat

Mit Fort Solis erscheint am 22. August ein neues Horrorspiel mit Sci-Fi-Setting für den PC und die PS5. Eine der Hauptfiguren wird von Arthur-Morgan-Darsteller Roger Clark gesprochen. Im Spiel erkundet ihr eine verlassene Forschungsbasis auf dem Mars. Wenig überraschend geht dabei alles schief und ihr findet euch in einem Kampf auf Leben und Tod wieder.

Der Titel ist dabei in vier Kapitel aufgeteilt, die alle etwa eine Stunde dauern und einen eigenen Spannungsbogen haben. Ihr könnt das Spiel also wie eine Netflix-Serie in einzelnen Folgen genießen oder direkt in einem Rutsch. Eine cineastische Präsentation der Story steht dabei im Vordergrund. Zum Gameplay gibt es bisher dagegen wenige Details.