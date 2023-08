Fort Solis - Test-Video zum spannenden Mars-Thriller in Unreal Engine 5

Mit Sprechern wie Roger Clark (Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2) und Troy Baker (Joel aus The Last of Us) bringt der spielbare Sci-Fi-Thriller Fort Solis ein paar große Namen aus der Spielebranche zusammen und schickt uns auf dem Mars in ein spannendes Abenteuer.

Dabei erinnert Fort Solis an einen Mix aus Heavy Rain, Firewatch und Until Dawn, setzt seine Spielgrafik aber mit der neuen Unreal Engine 5 um und sieht besonders für so eine kleine Indie-Produktion sehr eindrucksvoll aus.

Ob Fort Solis auch als Spiel überzeugen kann, erfahrt ihr im Test-Video.