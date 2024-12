Fortnite Ballistic zeigt im Release-Trailer, was euch erwartet

Mit Fortnite Ballistic ist jetzt ein neuer Modus für das beliebte Spiel erschienen, der an Counter-Strike angelehnt ist. Hier tretet ihr in Ego-Perspektive in zwei Teams aus jeweils 5 Spieler*innen gegeneinander an. Als angreifendes Team ist es eure Aufgabe, eine Bombe zu platzieren, als verteidigendes Team hingegen, die Angreifer*innen aufzuhalten.