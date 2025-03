Am Morgen des 25. März 2025 kehrt Season 3 dank Fortnite OG zurück. Wie schon im Original dreht sich alles um Besucher einen All, darunter auch ein riesiger Meteor, der Trümmerteile auf die Map regnen lässt. Hinzu kommen bei Update noch ein paar frische Skins, das chinesisch angehauchte Lucky Landing als zusätzlicher OG-Point of Interesent und coole Waffen wie die Handkanone und den Raketenwerfer mit ferngelenkten Projektilen.



Im Video-Clip wird auch schon das erste große Event in Fortnite angeteast, das die Richtung für die kommenden Jahre vorgeben sollte. Nostalgischer geht es also kaum! Fehlen nur noch die Diskussionen darüber, wo der Meteor wohl landen wird...