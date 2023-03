Fortnite MEGA - Cinematic Trailer läutet die neue Neon-Season ein

Epics Battle-Royale-Hit Fortnite startet heute in eine neue Saison. Season 2 von Kapitel 4 trägt den Namen MEGA und entführt euch in eine Neon-Metropole. Der neue Cinematic Trailer zeigt, wie verschiedene Charaktere aus dem Fortnite-Universum ihren Weg in die Stadt finden, die offenbar vom Himmel fällt.

Neben Neonlichtern bietet der neue Schauplatz vor allem hohe Häuser und eine Art Schienen, mit denen ihr euch schneller durch die Straßen bewegen könnt. Alle Infos zur Season findet ihr in unserem Ticker.