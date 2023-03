Fortnite-Server gehen morgen offline: Wann startet Kapitel 4 Season 2?

Bereits am Mittwoch endete in Fortnite die erste Season von Kapitel 4. Bevor wir uns aber in die zweite Season stürzen dürfen, gehen die Server für einige Zeit down. Wie lange die Wartungsarbeiten dauern, wann die Server wieder live gehen und was es sonst noch zum Seasonstart zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

So läuft der Wechsel von Season 1 auf Season 2 ab

Wann gehen die Fortnite-Server offline?

Kapitel 4 Season 1 ist bereits seit Mittwoch, den 8. März vorbei. Trotzdem laufen die Server noch etwas weiter, bevor die Wartungsarbeiten am 10. März ab 8:00 Uhr morgens deutscher Zeit beginnen. Bis dahin könnt ihr noch spielen, wobei das Matchmaking bereits ab 7:30 Uhr abgeschaltet wird – so zumindest der Plan.

Wann gehen die Server mit Season 2 wieder online?

Noch am gleichen Tag, also ebenfalls am 10. März, sollen die Server wieder laufen und damit auch Kapitel 4 Season 2 starten. Für welche Uhrzeit das konkret geplant ist, ist noch nicht bekannt, wir halten euch aber hier auf dem Laufenden.

Das erwartet uns in Fortnite Kapitel 4 Season 2

Wie üblich gab es schon vor dem Start der neuen Season reichlich Leaks. Im folgenden Artikel haben wir sie und weitere wichtige Infos zur neuen Season für euch zusammengefasst:

Davon ab gibt es aber auch schon einige Teaser von Epic selbst, die uns einen Vorgeschmack auf "FortniteMEGA" geben. Dadurch ist bereits klar, dass der Stil stark auf Neonlichter mit japanischem Cyberpunk-Flair setzt. Ein bestätigtes Crossover dreht dich dabei um den Anime Attack on Titan samt Eren Yaeger Skin:

Welche Season Pass-Inhalte, Verbesserungen und neuen Features uns noch in Fortnite Kapitel 4 Season 2 erwarten, dürfte sich in den nächsten Stunden klären. Wir halten euch darüber auf GamePro.de auf dem Laufenden.

Welche Erwartungen habt ihr an Kapitel 4 Season 2?