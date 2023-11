Fortnite Season OG lässt Fans träumen und zeigt mit Teaser die Rückkehr der ersten Map des Spiels

Es ist mal wieder soweit: Fortnite erhält eine neue Season und so langsam lässt Epic die Katze aus dem Sack.

Chapter 4 Season 5 hört demnach auf den Namen Season OG und das bedeutet vor allem eins: es geht zurück zu den Anfangen. OG steht im englischen für "der ursprüngliche Gangster" und wird mittlerweile gerne auch dafür verwendet, wenn etwas wieder zu den Wurzeln zurückkehrt.

In diesem Fall erwartet euch so bei der neuen Fortnite-Season die Rückbesinnung auf Chapter 1. Das zeigt sich vor allem bei der Karte, denn Epic startet wieder mit der aller ersten Map des Spiels, wie Fortnite in 2018 eben an den Start gegangen ist – nur eben in der neuesten Grafik und mit vielen Gameplay-Mechaniken, die es damals noch nicht gab. Alle Infos zu der Season und dem Server Down erfahrt ihr morgen hier auf GamePro.de