Forza Motorsport - So sehen die ersten Minuten im Xbox-Rennspiel aus

Mit Forza Motorsport erscheint am 10. Oktober der achte Teil der Rennspiel-Reihe für Xbox Series X/S und PC. Kollege Tobi konnte den Titel vorab schon ausprobieren und zeigt sich in seiner Vorschau vor allem vom Fahrgefühl begeistert. Im Video sind die ersten Minuten inklusive Tutorial des Spiels zu sehen.

Die grundlegenden Mechaniken sowie die Steuerung wird dabei dynamisch in zwei kleinen Rennen auf Strecken in den USA und Japan demonstriert. Danach dürft ihr euch zwischen drei Starterwagen entscheiden und damit an der ersten Meisterschaft teilnehmen.

Auffällig ist erneut die schicke Grafik des neuen Forza. Die gezeigten Fahrzeuge, von denen es über 500 im Spiel geben wird, sehen detailliert und realistisch aus. Auch die Umgebungen sind auf einem hohen Niveau.