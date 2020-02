Fuser - Erster Trailer zum neuen Musikspiel von Harmonix

26.02.2020 15:00 Uhr

Das neue Spiele von Publisher NCSoft und Entwickler Harmonix, die euch unter anderem von Spielen wie Guitar Hero und Rock Band ein Begriff sein dürften, hört auf den Namen Fuser. Im Musikspiel für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC geht es für euch auf ein virtuelles Musikfestival, auf dem ihr zum virtuellen DJ werdet.

Eure Aufgabe: Tonspuren aus über 100 bekannten Songs zu einem frischen Werk vermischen. So bedient ihr euch beispielsweise an der Stimme von Lady Gaga aus dem Song "Born This Way" und vermischt sie mit den Drums aus "In Da Club" von Rapper 50 Cent.

Wie Fuser funktioniert, könnt ihr in unserer Preview nachlesen.

Fuser soll noch im Herbst 2020 inklusive Kampagne und Mehrspieler/Koop-Modus erscheinen.