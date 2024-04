FYNG Indie Award - Stimmt jetzt für euren Spiele-Favoriten ab!

Während vom 5. bis 7. April in Leipzig mit der CAGGTUS 2024 ein riesiges Gaming-Festival stattfindet, begleiten wir von GameStar, GamePro und MeinMMO das Spektakel mit unserem Find Your Next Game-Programm. Dazu gehört auch die Verleihung des FYNG Indie Awards.

Nominiert sind 'Resistance 204x', 'Lose CTRL' und 'Techno Banter'. Im Trailer bekommt ihr bereits einen kleinen Einblick in die Spiele.

Aber wer soll gewinnen? Stimmt über diesen Link mit ab! Der leitet euch zu unserem Artikel, in dem wir euch die Spiele nochmal genauer vorstellen und in dem ihr für euren Favoriten abstimmen könnt.

Der Gewinner wird am 7. April um 18:00 Uhr während unseres Livestream auf Twitch verkündet.