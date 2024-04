Find Your Next Game: Indie Award - Stimmt jetzt für euren Spiele-Favoriten ab!

Stimmt für euer liebstes Indie-Spiel im Rahmen unseres FYNG-Programms ab!

Vom 5. bis 7. April findet in Leipzig die CAGGTUS 2024 statt. GameStar, GamePro und MeinMMO sind auf dem Gaming-Festival live vor Ort. Zusätzlich begleiten wir das Spektakel im Rahmen unseres Find Your Next Game-Programms (FYNG). Im Livestream und auf unseren Webseiten informieren wir euch über viele neue Spiele – weltexklusive Premieren inklusive.

Ein besonderes Highlight ist der Find Your Next Game Indie Award, den nicht wir küren, sondern ihr! Hier stellen wir euch die nominierten Spiele vor und könnt direkt für euren Favoriten abstimmen.

Stimmt für euer FYNG Indie Game ab!

Welche Spiele sind nominiert? Zur Auswahl stehen 'Resistance 204x', 'Lose CTRL' und 'Techno Banter'. Weiter unten stellen wir euch alle drei Spiele genauer vor.

Wie kann ich abstimmen? Das geht ganz einfach, indem ihr in der folgenden Umfrage direkt euren Favoriten auswählt:

Wann wird der Gewinner bekanntgegeben? Am Sonntag um 17:00 Uhr spielen wir alle drei Titel mit euch live im Stream auf Twitch (Kanal der GameStar). Im Anschluss, um 18:00 Uhr, verkünden wir dann den Sieger. Zusätzlich stellen wir euch den Gewinner in einem Special auf der GameStar noch einmal genauer vor.

Das sind die Nominierten

Resistance 204x

2:11 Resistance 204X: Das Kampfspiel soll der ideale Einstieg für Genre-Neulinge sein

Release: 2024

2024 Plattformen: PC

Resistance 204x ist kein Kampfspiel, in dem wir möglichst komplexe Tastenkombination lernen müssen, um viel Schaden auszuteilen. Wir nutzen lediglich zwei Buttons, um in die kunterbunte Action einzutauchen. Die reichen völlig aus, um uns von links nach rechts zu bewegen, auf Plattformen zu springen und uns schließlich bis ins Ziel zu kämpfen.

Lose CTRL

0:59 In Lose CTRL gerät das Leben des armen Billy immer wieder außer Kontrolle

Release: 30. November 2023 (Early Access), TBA (finaler Release)

30. November 2023 (Early Access), TBA (finaler Release) Plattformen: PC

Billy hat es in Lose CTRL nicht leicht. Während er seinem an sich normalen Alltag nachgeht, passiert es immer wieder, dass alles außer Kontrolle gerät. Plötzlich ergeben Buchstaben auf dem Monitor keinen Sinn mehr oder das Auto steuert sich plötzlich ganz anders. Warum das alles passiert, müssen wir selbst herausfinden, während wir einer sarkastisch philosophischen Geschichte mit dunklem Humor folgen.

Techno Banter

2:16 Im Adventure Techno Banter arbeitet ihr als Türsteher in einer neongefluteten Metropole

Release: 3. Quartal 2024

3. Quartal 2024 Plattformen: PC

In Techno Banter erleben wir den harten Alltag eines Türstehers, der im Schein der Neonlichter und von Techno-Beats umgeben entscheiden muss, wer in den Club darf und wer nicht. Das ist aber einfacher gesagt als getan, da wir für jeden Feierwütigen nicht viel Zeit haben. Wir müssen sie schnell analysieren, einschätzen und angemessen behandeln.

FYNG live von der CAGGTUS 2024 - Seid dabei!

Wollt ihr die drei Festival-Tage über nichts verpassten, dann schaltet in unseren FYNG-Livestream rein. Das geht ganz einfach über den GameStar-Twitch-Kanal.

Welche Spiele, Premieren und Talks euch im Stream erwarten, könnt ihr in unserer ausführlichen Programmübersicht nachlesen:

Auf unseren Webseiten von GameStar, GamePro und MeinMMO findet ihr weitere Informationen zur CAGGTUS, unserem FYNG-Programm und den gezeigten Spielen. Haltet am Sonntag auch Ausschau nach dem Gewinner des Find Your Next Game Indie Awards!

Danke fürs Abstimmen und weiterhin viel Spaß mit unserem FYNG-Programm.