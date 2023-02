Gamedec - Das Cyberpunk-Rollenspiel kommt auch auf die PS5

Gamedec ist ein Rollenspiel, dass in einer futuristischen Cyberpunk-Version der polnischen Hauptstadt Warschau spielt. Als Detektiv müsst ihr Verbrechen in der virtuellen Welt aufklären. Das Spielprinzip ähnelt dabei einem Disco Elysium, aber in einer Welt wie in Ready Player One.

Neben der Stadt selbst bereist ihr nämlich auch Videospiel-Welten, etwa eine Western-Umgebung oder einen Dino-Dschungel. Das Spiel ist 2021 für den PC und 2022 für Nintendo Switch erschienen. Am 24. Februar folgt jetzt der Release auf PS5.