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Gears of War: E-Day – Warum dieses Prequel die Reihe rettet

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Gears of War: E-Day – Warum dieses Prequel die Reihe rettet

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Felix Rick, Dimitry Halley, Tobias Veltin
16.06.2026 | 15:00 Uhr

Nach den umstrittenen Experimenten der Vorgänger kehrt die legendäre Shooter-Reihe mit Gears of War: E-Day endlich zu ihren Wurzeln zurück. Das Prequel schickt uns 14 Jahre vor den allerersten Teil und lässt uns die dreitägige Tragödie des Emergence Days hautnah miterleben.

Felix diskutiert mit Tobi und Dimmy, warum die Rückkehr der Fan-Lieblinge Marcus und Dom sowie die strikte Absage an leere Open-World-Areale genau die richtige Entscheidung von Microsoft ist. Wir analysieren alle frischen Infos direkt von den Entwicklern zu den neuen Movement-Details, der von Grund auf neu gebauten Grafik-Pracht und dem gewohnt starken Koop-Modus.

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Genre: Shooter

Release: 06.10.2026 (PC, Xbox Series X/S)

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